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18 آذار 2022 - 13:41
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مسؤول بالحماية المدنية لرويترز: غرق 12 مهاجرا على الأقل غالبيتهم سوريون قبالة ساحل تونس

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مسؤول بالحماية المدنية لرويترز: غرق 12 مهاجرا على الأقل غالبيتهم سوريون قبالة ساحل تونس
Lebanon News
 
 
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