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18 آذار 2022 - 13:41
18/03/2022 13:41:09
مسؤول بالحماية المدنية لرويترز: غرق 12 مهاجرا على الأقل غالبيتهم سوريون قبالة ساحل تونس
مسؤول بالحماية المدنية لرويترز: غرق 12 مهاجرا على الأقل غالبيتهم سوريون قبالة ساحل تونس
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LBCI News Lebanon
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