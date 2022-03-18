نيد برايس المتحدث باسم الخارجية يقول في رد على سؤال حول الزيارة التي قام بها الرئيس الأسد للإمارات "نشعر بإحباط كبير وبقلق من هذه المحاولة الظاهرة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد"