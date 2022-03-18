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18 آذار 2022 - 18:50
18/03/2022 18:50:22
نيد برايس المتحدث باسم الخارجية يقول في رد على سؤال حول الزيارة التي قام بها الرئيس الأسد للإمارات "نشعر بإحباط كبير وبقلق من هذه المحاولة الظاهرة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد"
نيد برايس المتحدث باسم الخارجية يقول في رد على سؤال حول الزيارة التي قام بها الرئيس الأسد للإمارات "نشعر بإحباط كبير وبقلق من هذه المحاولة الظاهرة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد"
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LBCI News Lebanon
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