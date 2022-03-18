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18 آذار 2022 - 18:50
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نيد برايس المتحدث باسم الخارجية يقول في رد على سؤال حول الزيارة التي قام بها الرئيس الأسد للإمارات "نشعر بإحباط كبير وبقلق من هذه المحاولة الظاهرة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد"

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نيد برايس المتحدث باسم الخارجية يقول في رد على سؤال حول الزيارة التي قام بها الرئيس الأسد للإمارات &quot;نشعر بإحباط كبير وبقلق من هذه المحاولة الظاهرة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد&quot;
Lebanon News
 
 
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