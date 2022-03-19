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19 آذار 2022 - 02:56
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التحكم المروري: تعطل شاحنة أول طلعة جسر الكرنتينا باتجاه الدورة وحركة المرور طبيعية حاليا

التحكم المروري: تعطل شاحنة أول طلعة جسر الكرنتينا باتجاه الدورة وحركة المرور طبيعية حاليا Lebanon, news ,lbci ,أخبار شاحنة,تعطل,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تعطل شاحنة أول طلعة جسر الكرنتينا باتجاه الدورة وحركة المرور طبيعية حاليا
Lebanon News
 
 
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