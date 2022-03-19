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19 آذار 2022 - 02:56
19/03/2022 02:56:21
التحكم المروري: تعطل شاحنة أول طلعة جسر الكرنتينا باتجاه الدورة وحركة المرور طبيعية حاليا
التحكم المروري: تعطل شاحنة أول طلعة جسر الكرنتينا باتجاه الدورة وحركة المرور طبيعية حاليا
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LBCI News Lebanon
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