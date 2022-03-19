آخر الأخبار
19 آذار 2022 - 03:08
Back

إنترفاكس: وزارة الدفاع الروسية تقول إن مراكز الاستطلاع اللاسلكي التابعة للجيش الأوكراني قرب أوديسا دمرت

إنترفاكس: وزارة الدفاع الروسية تقول إن مراكز الاستطلاع اللاسلكي التابعة للجيش الأوكراني قرب أوديسا دمرت Lebanon, news ,lbci ,أخبار تقول,الروسية,الدفاع,وزارة,إنترفاكس,
episodes
إنترفاكس: وزارة الدفاع الروسية تقول إن مراكز الاستطلاع اللاسلكي التابعة للجيش الأوكراني قرب أوديسا دمرت
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً