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19 آذار 2022 - 05:28
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وزير الأشغال علي حمية يزور في هذه الأثناء مرفأ دوالا في الكاميرون تحضيرا لمرحلة تجهيز الأرضية لبعض المرافئ اللبنانية لتواكب استثمارات النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة

وزير الأشغال علي حمية يزور في هذه الأثناء مرفأ دوالا في الكاميرون تحضيرا لمرحلة تجهيز الأرضية لبعض المرافئ اللبنانية لتواكب استثمارات النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة Lebanon, news ,lbci ,أخبار يزور,حمية,الأشغال,وزير,
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وزير الأشغال علي حمية يزور في هذه الأثناء مرفأ دوالا في الكاميرون تحضيرا لمرحلة تجهيز الأرضية لبعض المرافئ اللبنانية لتواكب استثمارات النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة
Lebanon News
 
 
 
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