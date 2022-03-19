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19 آذار 2022 - 05:28
19/03/2022 05:28:48
وزير الأشغال علي حمية يزور في هذه الأثناء مرفأ دوالا في الكاميرون تحضيرا لمرحلة تجهيز الأرضية لبعض المرافئ اللبنانية لتواكب استثمارات النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة
وزير الأشغال علي حمية يزور في هذه الأثناء مرفأ دوالا في الكاميرون تحضيرا لمرحلة تجهيز الأرضية لبعض المرافئ اللبنانية لتواكب استثمارات النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة
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LBCI News Lebanon
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