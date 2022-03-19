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19 آذار 2022 - 06:59
19/03/2022 06:59:40
عون استقبل وفداً من المواطنين الذين استرجعوا املاكهم وعقاراتهم بما يعرف بمشروع "ايكوشار" الموضوعة منذ العام 1966: سأواصل العمل في ما تبقى من ولايتي لرفع الغبن والعدالة على أمل ان يلقى عملي التجاوب المطلوب من مجلس النواب والحكومة
عون استقبل وفداً من المواطنين الذين استرجعوا املاكهم وعقاراتهم بما يعرف بمشروع "ايكوشار" الموضوعة منذ العام 1966: سأواصل العمل في ما تبقى من ولايتي لرفع الغبن والعدالة على أمل ان يلقى عملي التجاوب المطلوب من مجلس النواب والحكومة
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LBCI News Lebanon
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