عون استقبل وفداً من المواطنين الذين استرجعوا املاكهم وعقاراتهم بما يعرف بمشروع "ايكوشار" الموضوعة منذ العام 1966: سأواصل العمل في ما تبقى من ولايتي لرفع الغبن والعدالة على أمل ان يلقى عملي التجاوب المطلوب من مجلس النواب والحكومة