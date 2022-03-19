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19 آذار 2022 - 07:14
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مجلس الوزراء يكرس مبدأ ان لا شيء يمس بمبدأ فصل السلطات التي يوجب عليها الدستور التعاون فيما بينها

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مجلس الوزراء يكرس مبدأ ان لا شيء يمس بمبدأ فصل السلطات التي يوجب عليها الدستور التعاون فيما بينها
Lebanon News
 
 
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