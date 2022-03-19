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19 آذار 2022 - 07:14
19/03/2022 07:14:27
مجلس الوزراء يكرس مبدأ ان لا شيء يمس بمبدأ فصل السلطات التي يوجب عليها الدستور التعاون فيما بينها
مجلس الوزراء يكرس مبدأ ان لا شيء يمس بمبدأ فصل السلطات التي يوجب عليها الدستور التعاون فيما بينها
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LBCI News Lebanon
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