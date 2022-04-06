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06 نيسان 2022 - 07:48
06/04/2022 07:48:42
وزير الإقتصاد تمنى على وزيري العدل والزراعة الإسراع في الكشف على الطحين التابع للمطحنة التي تم إقفالها ليصار الى إتخاذ القرار المناسب بحقها وعودتها الى العمل في اسرع وقت ممكن
وزير الإقتصاد تمنى على وزيري العدل والزراعة الإسراع في الكشف على الطحين التابع للمطحنة التي تم إقفالها ليصار الى إتخاذ القرار المناسب بحقها وعودتها الى العمل في اسرع وقت ممكن
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LBCI News Lebanon
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