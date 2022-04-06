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06 نيسان 2022 - 08:13
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برلين: الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية للجثث في بوتشا الاوكرانية تظهر أن الانكار الروسي "غير مدعّم"

برلين: الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية للجثث في بوتشا الاوكرانية تظهر أن الانكار الروسي "غير مدعّم" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاصطناعية,بالأقمار,الملتقطة,الصور,برلين,
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برلين: الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية للجثث في بوتشا الاوكرانية تظهر أن الانكار الروسي &quot;غير مدعّم&quot;
Lebanon News
 
 
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