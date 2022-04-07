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07 نيسان 2022 - 01:49
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وزير الخارجية: أوكرانيا تطالب حلف شمال الأطلسي بتزويدها بكافة الأسلحة التي "تحتاجها"

وزير الخارجية: أوكرانيا تطالب حلف شمال الأطلسي بتزويدها بكافة الأسلحة التي "تحتاجها" Lebanon, news ,lbci ,أخبار تطالب,أوكرانيا,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية: أوكرانيا تطالب حلف شمال الأطلسي بتزويدها بكافة الأسلحة التي &quot;تحتاجها&quot;
Lebanon News
 
 
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