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07 نيسان 2022 - 01:49
07/04/2022 01:49:08
وزير الخارجية: أوكرانيا تطالب حلف شمال الأطلسي بتزويدها بكافة الأسلحة التي "تحتاجها"
وزير الخارجية: أوكرانيا تطالب حلف شمال الأطلسي بتزويدها بكافة الأسلحة التي "تحتاجها"
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LBCI News Lebanon
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