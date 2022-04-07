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07 نيسان 2022 - 04:27
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أ.ف.ب: باريس تستدعي السفير الروسي بعد تصريحه "غير اللائق" بشأن الفظائع المرتبكة في بوتشا الأوكرانية

أ.ف.ب: باريس تستدعي السفير الروسي بعد تصريحه "غير اللائق" بشأن الفظائع المرتبكة في بوتشا الأوكرانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تستدعي,باريس,
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أ.ف.ب: باريس تستدعي السفير الروسي بعد تصريحه &quot;غير اللائق&quot; بشأن الفظائع المرتبكة في بوتشا الأوكرانية
Lebanon News
 
 
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