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07 نيسان 2022 - 05:06
07/04/2022 05:06:40
نعمة افرام: مشكلتنا الكبيرة في لبنان مع الذين أوصلونا إلى الهاوية فكلّ واحد منهم يقول "لست أنا المشكلة بل الآخر" ونحن نقول: المرض الأول هو تسييسهم كل منصب وقرار وكل إدارة ووزارة
نعمة افرام: مشكلتنا الكبيرة في لبنان مع الذين أوصلونا إلى الهاوية فكلّ واحد منهم يقول "لست أنا المشكلة بل الآخر" ونحن نقول: المرض الأول هو تسييسهم كل منصب وقرار وكل إدارة ووزارة
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LBCI News Lebanon
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