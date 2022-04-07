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07 نيسان 2022 - 05:06
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نعمة افرام: مشكلتنا الكبيرة في لبنان مع الذين أوصلونا إلى الهاوية فكلّ واحد منهم يقول "لست أنا المشكلة بل الآخر" ونحن نقول: المرض الأول هو تسييسهم كل منصب وقرار وكل إدارة ووزارة

نعمة افرام: مشكلتنا الكبيرة في لبنان مع الذين أوصلونا إلى الهاوية فكلّ واحد منهم يقول "لست أنا المشكلة بل الآخر" ونحن نقول: المرض الأول هو تسييسهم كل منصب وقرار وكل إدارة ووزارة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكبيرة,مشكلتنا,افرام,نعمة,
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نعمة افرام: مشكلتنا الكبيرة في لبنان مع الذين أوصلونا إلى الهاوية فكلّ واحد منهم يقول &quot;لست أنا المشكلة بل الآخر&quot; ونحن نقول: المرض الأول هو تسييسهم كل منصب وقرار وكل إدارة ووزارة
Lebanon News
 
 
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