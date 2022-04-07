نعمة افرام: مشكلتنا الكبيرة في لبنان مع الذين أوصلونا إلى الهاوية فكلّ واحد منهم يقول "لست أنا المشكلة بل الآخر" ونحن نقول: المرض الأول هو تسييسهم كل منصب وقرار وكل إدارة ووزارة