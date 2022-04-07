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07 نيسان 2022 - 05:38
07/04/2022 05:38:18
سليم الصايغ: العدالة ليست موسمية فالعدالة هي حقيقة قائمة مستقلة وشرط لبناء المواطنة والتساوي بالحق بين المواطنين
سليم الصايغ: العدالة ليست موسمية فالعدالة هي حقيقة قائمة مستقلة وشرط لبناء المواطنة والتساوي بالحق بين المواطنين
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LBCI News Lebanon
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