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07 نيسان 2022 - 05:38
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سليم الصايغ: العدالة ليست موسمية فالعدالة هي حقيقة قائمة مستقلة وشرط لبناء المواطنة والتساوي بالحق بين المواطنين

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سليم الصايغ: العدالة ليست موسمية فالعدالة هي حقيقة قائمة مستقلة وشرط لبناء المواطنة والتساوي بالحق بين المواطنين
Lebanon News
 
 
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