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07 نيسان 2022 - 08:04
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لافروف: روسيا تتهم أوكرانيا بالتراجع عن الاقتراحات التي قدّمتها في مفاوضات اسطنبول

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لافروف: روسيا تتهم أوكرانيا بالتراجع عن الاقتراحات التي قدّمتها في مفاوضات اسطنبول
Lebanon News
 
 
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