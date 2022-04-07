آخر الأخبار
07 نيسان 2022 - 08:04
07/04/2022 08:04:34
لافروف: روسيا تتهم أوكرانيا بالتراجع عن الاقتراحات التي قدّمتها في مفاوضات اسطنبول
لافروف: روسيا تتهم أوكرانيا بالتراجع عن الاقتراحات التي قدّمتها في مفاوضات اسطنبول
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالتراجع,أوكرانيا,تتهم,روسيا,لافروف,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً