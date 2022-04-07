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07 نيسان 2022 - 08:11
07/04/2022 08:11:05
الرئيس ميقاتي يتحدث امام وفد من المجلس الاقتصادي الاجتماعي والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية عن امكان توقيع الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي اليوم
الرئيس ميقاتي يتحدث امام وفد من المجلس الاقتصادي الاجتماعي والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية عن امكان توقيع الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي اليوم
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LBCI News Lebanon
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