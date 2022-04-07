آخر الأخبار
07 نيسان 2022 - 08:11
Back

الرئيس ميقاتي يتحدث امام وفد من المجلس الاقتصادي الاجتماعي والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية عن امكان توقيع الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي اليوم

الرئيس ميقاتي يتحدث امام وفد من المجلس الاقتصادي الاجتماعي والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية عن امكان توقيع الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي اليوم Lebanon, news ,lbci ,أخبار امام,يتحدث,ميقاتي,الرئيس,
episodes
الرئيس ميقاتي يتحدث امام وفد من المجلس الاقتصادي الاجتماعي والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية عن امكان توقيع الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي اليوم
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً