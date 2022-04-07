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07 نيسان 2022 - 10:41
07/04/2022 10:41:40
مستشفى بلفو في المنصورية بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من أي فئة ... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71-791049
مستشفى بلفو في المنصورية بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من أي فئة ... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71-791049
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LBCI News Lebanon
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