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07 نيسان 2022 - 11:17
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البيان الصادر عن اجتماع بعبدا مع صندوق النقد: المطلوب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد واعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها

البيان الصادر عن اجتماع بعبدا مع صندوق النقد: المطلوب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد واعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعبدا,اجتماع,الصادر,البيان,
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البيان الصادر عن اجتماع بعبدا مع صندوق النقد: المطلوب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد واعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها
Lebanon News
 
 
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