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07 نيسان 2022 - 11:17
07/04/2022 11:17:28
البيان الصادر عن اجتماع بعبدا مع صندوق النقد: المطلوب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد واعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها
البيان الصادر عن اجتماع بعبدا مع صندوق النقد: المطلوب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد واعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها
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LBCI News Lebanon
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