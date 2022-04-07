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07 نيسان 2022 - 17:07
07/04/2022 17:07:37
بايدن يعتبر "المؤشرات على عمليات الاغتصاب والتعذيب والإعدام" في أوكرانيا "إهانة للبشرية"
بايدن يعتبر "المؤشرات على عمليات الاغتصاب والتعذيب والإعدام" في أوكرانيا "إهانة للبشرية"
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LBCI News Lebanon
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