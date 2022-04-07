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07 نيسان 2022 - 17:07
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بايدن يعتبر "المؤشرات على عمليات الاغتصاب والتعذيب والإعدام" في أوكرانيا "إهانة للبشرية"

بايدن يعتبر "المؤشرات على عمليات الاغتصاب والتعذيب والإعدام" في أوكرانيا "إهانة للبشرية" Lebanon, news ,lbci ,أخبار المؤشرات,quot,يعتبر,بايدن,
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بايدن يعتبر &quot;المؤشرات على عمليات الاغتصاب والتعذيب والإعدام&quot; في أوكرانيا &quot;إهانة للبشرية&quot;
Lebanon News
 
 
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