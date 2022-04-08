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08 نيسان 2022 - 01:32
08/04/2022 01:32:00
التحكم المروري: اصطدام سيارة بلوحة اعلانية على اوتوستراد الزلقا المسلك الغربي نتج عنه 4 جرحى
التحكم المروري: اصطدام سيارة بلوحة اعلانية على اوتوستراد الزلقا المسلك الغربي نتج عنه 4 جرحى
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LBCI News Lebanon
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