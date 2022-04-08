آخر الأخبار
08 نيسان 2022 - 03:21
Back

سلامة لـ"رويترز": الاتفاق مع صندوق النقد سيساهم في توحيد سعر الصرف ونأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد للحصول على موافقة مجلس الصندوق على البرنامج الاقتصادي

سلامة لـ"رويترز": الاتفاق مع صندوق النقد سيساهم في توحيد سعر الصرف ونأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد للحصول على موافقة مجلس الصندوق على البرنامج الاقتصادي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,رويترز,quot,سلامة,
episodes
سلامة لـ&quot;رويترز&quot;: الاتفاق مع صندوق النقد سيساهم في توحيد سعر الصرف ونأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد للحصول على موافقة مجلس الصندوق على البرنامج الاقتصادي
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً