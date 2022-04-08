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08 نيسان 2022 - 03:21
08/04/2022 03:21:54
سلامة لـ"رويترز": الاتفاق مع صندوق النقد سيساهم في توحيد سعر الصرف ونأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد للحصول على موافقة مجلس الصندوق على البرنامج الاقتصادي
سلامة لـ"رويترز": الاتفاق مع صندوق النقد سيساهم في توحيد سعر الصرف ونأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد للحصول على موافقة مجلس الصندوق على البرنامج الاقتصادي
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