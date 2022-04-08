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08 نيسان 2022 - 03:25
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الراعي من بعبدا: السيسي اكد انه يفتح الباب للبنانيين ويفتح الاسواق للتفاح اللبناني واكد ان القضية اللبنانية بقلبه

الراعي من بعبدا: السيسي اكد انه يفتح الباب للبنانيين ويفتح الاسواق للتفاح اللبناني واكد ان القضية اللبنانية بقلبه Lebanon, news ,lbci ,أخبار السيسي,بعبدا,الراعي,
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الراعي من بعبدا: السيسي اكد انه يفتح الباب للبنانيين ويفتح الاسواق للتفاح اللبناني واكد ان القضية اللبنانية بقلبه
Lebanon News
 
 
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