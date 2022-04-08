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08 نيسان 2022 - 03:26
08/04/2022 03:26:23
الراعي من بعبدا: الرئيس عون أكد جهوزية الحكومة لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باتفاق صندوق النقد إلى المجلس النيابي
الراعي من بعبدا: الرئيس عون أكد جهوزية الحكومة لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باتفاق صندوق النقد إلى المجلس النيابي
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LBCI News Lebanon
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