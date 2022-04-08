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08 نيسان 2022 - 04:07
08/04/2022 04:07:04
الفاو: أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت "أعلى المستويات على الإطلاق" بسبب الحرب في أوكرانيا
الفاو: أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت "أعلى المستويات على الإطلاق" بسبب الحرب في أوكرانيا
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LBCI News Lebanon
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