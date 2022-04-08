المرشّح عن المقعد الماروني في دائرة بعبدا نعيم عون خلال إطلاق لائحة "بعبدا تنتفض": نحن اليوم لا نُعلن لائحة إنّما نرسم وطناً على قياس وجعنا ولائحة "بعبدا تنتفض" هي بداية المسار