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08 نيسان 2022 - 06:08
08/04/2022 06:08:44
المرشّح عن المقعد الماروني في دائرة بعبدا نعيم عون خلال إطلاق لائحة "بعبدا تنتفض": نحن اليوم لا نُعلن لائحة إنّما نرسم وطناً على قياس وجعنا ولائحة "بعبدا تنتفض" هي بداية المسار
المرشّح عن المقعد الماروني في دائرة بعبدا نعيم عون خلال إطلاق لائحة "بعبدا تنتفض": نحن اليوم لا نُعلن لائحة إنّما نرسم وطناً على قياس وجعنا ولائحة "بعبدا تنتفض" هي بداية المسار
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LBCI News Lebanon
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