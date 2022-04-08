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08 نيسان 2022 - 06:20
08/04/2022 06:20:21
الرئيس عون وقّع المرسوم القاضي بإعطاء سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في الادارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي
الرئيس عون وقّع المرسوم القاضي بإعطاء سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في الادارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي
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LBCI News Lebanon
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