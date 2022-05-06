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06 أيار 2022 - 16:23
06/05/2022 16:23:18
وزير الخارجية: أقفلنا الصناديق بالشمع الأحمر وهناك GPS إن كان هناك أي شائبة فهو قادر على كشفها
وزير الخارجية: أقفلنا الصناديق بالشمع الأحمر وهناك GPS إن كان هناك أي شائبة فهو قادر على كشفها
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LBCI News Lebanon
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