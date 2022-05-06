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06 أيار 2022 - 16:23
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وزير الخارجية: أقفلنا الصناديق بالشمع الأحمر وهناك GPS إن كان هناك أي شائبة فهو قادر على كشفها

وزير الخارجية: أقفلنا الصناديق بالشمع الأحمر وهناك GPS إن كان هناك أي شائبة فهو قادر على كشفها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الصناديق,أقفلنا,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية: أقفلنا الصناديق بالشمع الأحمر وهناك GPS إن كان هناك أي شائبة فهو قادر على كشفها
Lebanon News
 
 
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