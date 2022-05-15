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15 أيار 2022 - 04:49
15/05/2022 04:49:39
محافظ بعلبك الهرمل: نطلب من المواطنين التعاون مع القوى الامنية والالتزام بالنظام العام حتى يمر هذا الاستحقاق بكل ديمقراطية وقمنا بجولة على الأقلام والامور تسير بشكل طبيعي
محافظ بعلبك الهرمل: نطلب من المواطنين التعاون مع القوى الامنية والالتزام بالنظام العام حتى يمر هذا الاستحقاق بكل ديمقراطية وقمنا بجولة على الأقلام والامور تسير بشكل طبيعي
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LBCI News Lebanon
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