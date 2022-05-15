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15 أيار 2022 - 04:49
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محافظ بعلبك الهرمل: نطلب من المواطنين التعاون مع القوى الامنية والالتزام بالنظام العام حتى يمر هذا الاستحقاق بكل ديمقراطية وقمنا بجولة على الأقلام والامور تسير بشكل طبيعي

محافظ بعلبك الهرمل: نطلب من المواطنين التعاون مع القوى الامنية والالتزام بالنظام العام حتى يمر هذا الاستحقاق بكل ديمقراطية وقمنا بجولة على الأقلام والامور تسير بشكل طبيعي Lebanon, news ,lbci ,أخبار نطلب,الهرمل,بعلبك,محافظ,
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محافظ بعلبك الهرمل: نطلب من المواطنين التعاون مع القوى الامنية والالتزام بالنظام العام حتى يمر هذا الاستحقاق بكل ديمقراطية وقمنا بجولة على الأقلام والامور تسير بشكل طبيعي
Lebanon News
 
 
 
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