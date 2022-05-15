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15 أيار 2022 - 05:17
15/05/2022 05:17:50
معلومات للـLBCI :العدد التقريبي للناخبين اللبنانيين الذين دخلوا من الأراضي السورية الى لبنان بلغ حوالي ١٠٠٠ شخص حتى الساعة
معلومات للـLBCI :العدد التقريبي للناخبين اللبنانيين الذين دخلوا من الأراضي السورية الى لبنان بلغ حوالي ١٠٠٠ شخص حتى الساعة
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