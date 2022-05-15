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15 أيار 2022 - 06:08
15/05/2022 06:08:55
ميشال معوض بعد الإدلاء بصوته في زغرتا: هناك جو من الديمقراطية وكثافة في التصويت وهذا الامر ايجابي جدا وعلى اللبنانيين ابداء رأيهم مهما كان
ميشال معوض بعد الإدلاء بصوته في زغرتا: هناك جو من الديمقراطية وكثافة في التصويت وهذا الامر ايجابي جدا وعلى اللبنانيين ابداء رأيهم مهما كان
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LBCI News Lebanon
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