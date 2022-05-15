آخر الأخبار
15 أيار 2022 - 06:08
Back

ميشال معوض بعد الإدلاء بصوته في زغرتا: هناك جو من الديمقراطية وكثافة في التصويت وهذا الامر ايجابي جدا وعلى اللبنانيين ابداء رأيهم مهما كان

ميشال معوض بعد الإدلاء بصوته في زغرتا: هناك جو من الديمقراطية وكثافة في التصويت وهذا الامر ايجابي جدا وعلى اللبنانيين ابداء رأيهم مهما كان Lebanon, news ,lbci ,أخبار بصوته,الإدلاء,معوض,ميشال,
episodes
ميشال معوض بعد الإدلاء بصوته في زغرتا: هناك جو من الديمقراطية وكثافة في التصويت وهذا الامر ايجابي جدا وعلى اللبنانيين ابداء رأيهم مهما كان
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً