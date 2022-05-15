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15 أيار 2022 - 07:38
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مولوي: الارقام ترد لوزارة الداخلية من غرفة العمليات لقوى الأمن الداخلي والنسب النهائية تصدر بعد انتهاء القضاة من الفرز وأنا حريص على الشفافية

مولوي: الارقام ترد لوزارة الداخلية من غرفة العمليات لقوى الأمن الداخلي والنسب النهائية تصدر بعد انتهاء القضاة من الفرز وأنا حريص على الشفافية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الداخلية,لوزارة,الارقام,مولوي,
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مولوي: الارقام ترد لوزارة الداخلية من غرفة العمليات لقوى الأمن الداخلي والنسب النهائية تصدر بعد انتهاء القضاة من الفرز وأنا حريص على الشفافية
Lebanon News
 
 
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