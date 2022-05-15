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15 أيار 2022 - 07:38
15/05/2022 07:38:35
مولوي: الارقام ترد لوزارة الداخلية من غرفة العمليات لقوى الأمن الداخلي والنسب النهائية تصدر بعد انتهاء القضاة من الفرز وأنا حريص على الشفافية
مولوي: الارقام ترد لوزارة الداخلية من غرفة العمليات لقوى الأمن الداخلي والنسب النهائية تصدر بعد انتهاء القضاة من الفرز وأنا حريص على الشفافية
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LBCI News Lebanon
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