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15 أيار 2022 - 09:17
15/05/2022 09:17:09
في قضاء عاليه بلغت نسبة الاقتراع في بلدة القماطية 31.50% وفي كيفون 31% حتى الساعة الثالثة
في قضاء عاليه بلغت نسبة الاقتراع في بلدة القماطية 31.50% وفي كيفون 31% حتى الساعة الثالثة
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LBCI News Lebanon
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