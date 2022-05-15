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15 أيار 2022 - 09:17
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في قضاء عاليه بلغت نسبة الاقتراع في بلدة القماطية 31.50% وفي كيفون 31% حتى الساعة الثالثة

في قضاء عاليه بلغت نسبة الاقتراع في بلدة القماطية 31.50% وفي كيفون 31% حتى الساعة الثالثة Lebanon, news ,lbci ,أخبار نسبة,بلغت,عاليه,قضاء,
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في قضاء عاليه بلغت نسبة الاقتراع في بلدة القماطية 31.50% وفي كيفون 31% حتى الساعة الثالثة
Lebanon News
 
 
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