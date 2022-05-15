آخر الأخبار
15 أيار 2022 - 09:24
15/05/2022 09:24:25
المرشح عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة وليم طوق يدلي بصوته في هذه الاثناء
المرشح عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة وليم طوق يدلي بصوته في هذه الاثناء
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الماروني,المقعد,المرشح,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً