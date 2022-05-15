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15 أيار 2022 - 12:12
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ميقاتي: نتمنّى أن تُفرز هذه الانتخابات مجلساً نيابيا جديداً متعاوناً لإنتشال لبنان من هذه الأزمة

ميقاتي: نتمنّى أن تُفرز هذه الانتخابات مجلساً نيابيا جديداً متعاوناً لإنتشال لبنان من هذه الأزمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تُفرز,نتمنّى,ميقاتي,
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ميقاتي: نتمنّى أن تُفرز هذه الانتخابات مجلساً نيابيا جديداً متعاوناً لإنتشال لبنان من هذه الأزمة
Lebanon News
 
 
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