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15 أيار 2022 - 12:12
15/05/2022 12:12:02
ميقاتي: نتمنّى أن تُفرز هذه الانتخابات مجلساً نيابيا جديداً متعاوناً لإنتشال لبنان من هذه الأزمة
ميقاتي: نتمنّى أن تُفرز هذه الانتخابات مجلساً نيابيا جديداً متعاوناً لإنتشال لبنان من هذه الأزمة
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LBCI News Lebanon
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