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15 أيار 2022 - 12:38
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قوى الأمن الداخلي: نذكر بقرار وزير الداخلية والبلديات المتعلق بمنع سير الدراجات الآلية في كافة المناطق اللبنانية إعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 15/5/2022 لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الإثنين 16/5/2022

قوى الأمن الداخلي: نذكر بقرار وزير الداخلية والبلديات المتعلق بمنع سير الدراجات الآلية في كافة المناطق اللبنانية إعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 15/5/2022 لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الإثنين 16/5/2022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بقرار,نذكر,الداخلي,الأمن,
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قوى الأمن الداخلي: نذكر بقرار وزير الداخلية والبلديات المتعلق بمنع سير الدراجات الآلية في كافة المناطق اللبنانية إعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 15/5/2022 لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الإثنين 16/5/2022
Lebanon News
 
 
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