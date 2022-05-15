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15 أيار 2022 - 12:38
15/05/2022 12:38:51
قوى الأمن الداخلي: نذكر بقرار وزير الداخلية والبلديات المتعلق بمنع سير الدراجات الآلية في كافة المناطق اللبنانية إعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 15/5/2022 لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الإثنين 16/5/2022
قوى الأمن الداخلي: نذكر بقرار وزير الداخلية والبلديات المتعلق بمنع سير الدراجات الآلية في كافة المناطق اللبنانية إعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 15/5/2022 لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الإثنين 16/5/2022
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LBCI News Lebanon
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