قوى الأمن الداخلي: نذكر بقرار وزير الداخلية والبلديات المتعلق بمنع سير الدراجات الآلية في كافة المناطق اللبنانية إعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 15/5/2022 لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الإثنين 16/5/2022