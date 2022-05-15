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15 أيار 2022 - 16:25
15/05/2022 16:25:10
باسيل: التيار لم يكن بمعركة مع القوات والاشتراكي والكتائب وأمل وغيرهم بل بمعركة بدأت في 17 تشرين مع اميركا واسرائيل وحلفائها
باسيل: التيار لم يكن بمعركة مع القوات والاشتراكي والكتائب وأمل وغيرهم بل بمعركة بدأت في 17 تشرين مع اميركا واسرائيل وحلفائها
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LBCI News Lebanon
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