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15 أيار 2022 - 16:25
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باسيل: التيار لم يكن بمعركة مع القوات والاشتراكي والكتائب وأمل وغيرهم بل بمعركة بدأت في 17 تشرين مع اميركا واسرائيل وحلفائها

باسيل: التيار لم يكن بمعركة مع القوات والاشتراكي والكتائب وأمل وغيرهم بل بمعركة بدأت في 17 تشرين مع اميركا واسرائيل وحلفائها Lebanon, news ,lbci ,أخبار بمعركة,التيار,باسيل,
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باسيل: التيار لم يكن بمعركة مع القوات والاشتراكي والكتائب وأمل وغيرهم بل بمعركة بدأت في 17 تشرين مع اميركا واسرائيل وحلفائها
Lebanon News
 
 
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