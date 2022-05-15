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15 أيار 2022 - 16:25
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باسيل: التمويل مصدره الاقليمي معروف وكانت هناك جولات لسفراء والثابت ان القوات هو الحزب الاول بشراء الضمائر فليفتخر بذلك اذا اراد

باسيل: التمويل مصدره الاقليمي معروف وكانت هناك جولات لسفراء والثابت ان القوات هو الحزب الاول بشراء الضمائر فليفتخر بذلك اذا اراد Lebanon, news ,lbci ,أخبار معروف,الاقليمي,مصدره,التمويل,باسيل,
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باسيل: التمويل مصدره الاقليمي معروف وكانت هناك جولات لسفراء والثابت ان القوات هو الحزب الاول بشراء الضمائر فليفتخر بذلك اذا اراد
Lebanon News
 
 
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