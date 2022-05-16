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16 أيار 2022 - 03:04
16/05/2022 03:04:35
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين للـLBCI: نسبة الاقتراع انخفضت 8 نقاط عن انتخابات العام 2018 وهناك جو عام لبناني غير معني وهناك عدم ثقة
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين للـLBCI: نسبة الاقتراع انخفضت 8 نقاط عن انتخابات العام 2018 وهناك جو عام لبناني غير معني وهناك عدم ثقة
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LBCI News Lebanon
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