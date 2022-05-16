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16 أيار 2022 - 03:07
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محمد شمس الدين للـLBCI: هناك 12 مقعدا غير محسومة وهناك لوائح علمنا الحواصل الخاصة بها ولكن لم نعرف اسماء الفائزين فيها وهذا ما يعكس حال التخبط

محمد شمس الدين للـLBCI: هناك 12 مقعدا غير محسومة وهناك لوائح علمنا الحواصل الخاصة بها ولكن لم نعرف اسماء الفائزين فيها وهذا ما يعكس حال التخبط Lebanon, news ,lbci ,أخبار هناك,للـLBCI,الدين,محمد,
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محمد شمس الدين للـLBCI: هناك 12 مقعدا غير محسومة وهناك لوائح علمنا الحواصل الخاصة بها ولكن لم نعرف اسماء الفائزين فيها وهذا ما يعكس حال التخبط
Lebanon News
 
 
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