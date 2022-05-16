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16 أيار 2022 - 03:30
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محمد شمس الدين للـLBCI: التغيير لا يحصل دفعة واحدة بل على دفعات وتأجيل الانتخابات أثّر على النتائج فلو حصلت في شباط 2020 لاختلفت النتيجة كليًا

محمد شمس الدين للـLBCI: التغيير لا يحصل دفعة واحدة بل على دفعات وتأجيل الانتخابات أثّر على النتائج فلو حصلت في شباط 2020 لاختلفت النتيجة كليًا Lebanon, news ,lbci ,أخبار التغيير,للـLBCI,الدين,محمد,
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محمد شمس الدين للـLBCI: التغيير لا يحصل دفعة واحدة بل على دفعات وتأجيل الانتخابات أثّر على النتائج فلو حصلت في شباط 2020 لاختلفت النتيجة كليًا
Lebanon News
 
 
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