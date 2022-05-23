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23 أيار 2022 - 01:34
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معلومات للـLBCI: شركات تعبئة الغاز لم تفتح أبوابها وامتنعت عن تسليم المادة اليوم بسبب عدم صدور جدول أسعار جديد للمحروقات يتماشى مع السعر اليومي لصرف الدولار

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معلومات للـLBCI: شركات تعبئة الغاز لم تفتح أبوابها وامتنعت عن تسليم المادة اليوم بسبب عدم صدور جدول أسعار جديد للمحروقات يتماشى مع السعر اليومي لصرف الدولار
Lebanon News
 
 
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