آخر الأخبار
23 أيار 2022 - 03:29
23/05/2022 03:29:00
حميه خلال تسلم الباصات من فرنسا: سنبدأ باعداد اطار قانوني جديد للنقل في لبنان تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المسهل
حميه خلال تسلم الباصات من فرنسا: سنبدأ باعداد اطار قانوني جديد للنقل في لبنان تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المسهل
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الباصات,تسلم,خلال,حميه,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً