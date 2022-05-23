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23 أيار 2022 - 03:29
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حميه خلال تسلم الباصات من فرنسا: سنبدأ باعداد اطار قانوني جديد للنقل في لبنان تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المسهل

حميه خلال تسلم الباصات من فرنسا: سنبدأ باعداد اطار قانوني جديد للنقل في لبنان تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المسهل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الباصات,تسلم,خلال,حميه,
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حميه خلال تسلم الباصات من فرنسا: سنبدأ باعداد اطار قانوني جديد للنقل في لبنان تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المسهل
Lebanon News
 
 
 
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