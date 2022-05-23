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23 أيار 2022 - 03:31
23/05/2022 03:31:50
حميه: الـ50 باصا الهبة من الدولة الفرنسية والـ45 باصا التي تمتلكها الدولة اللبنابية ليسوا في موضوع منافسة مع القطاع الخاص
حميه: الـ50 باصا الهبة من الدولة الفرنسية والـ45 باصا التي تمتلكها الدولة اللبنابية ليسوا في موضوع منافسة مع القطاع الخاص
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LBCI News Lebanon
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