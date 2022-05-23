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23 أيار 2022 - 12:03
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بخاري: نزفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية

بخاري: نزفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية Lebanon, news ,lbci ,أخبار خالد,للمفتي,نزفّ,بخاري,
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بخاري: نزفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية
Lebanon News
 
 
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