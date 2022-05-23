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23 أيار 2022 - 14:15
23/05/2022 14:15:32
النائب غسان حاصباني لـ"عشرين 30": عددٌ كبير من النواب اليوم يحملون توجها تغييريا واصلاحيا وسياديا وعليهم أن يتكاتفوا معاً وإلا نصبح بتكتل أقليات ومن الطبيعي ان نرى التعدّدية في المجلس
النائب غسان حاصباني لـ"عشرين 30": عددٌ كبير من النواب اليوم يحملون توجها تغييريا واصلاحيا وسياديا وعليهم أن يتكاتفوا معاً وإلا نصبح بتكتل أقليات ومن الطبيعي ان نرى التعدّدية في المجلس
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LBCI News Lebanon
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