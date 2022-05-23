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23 أيار 2022 - 14:15
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النائب غسان حاصباني لـ"عشرين 30": عددٌ كبير من النواب اليوم يحملون توجها تغييريا واصلاحيا وسياديا وعليهم أن يتكاتفوا معاً وإلا نصبح بتكتل أقليات ومن الطبيعي ان نرى التعدّدية في المجلس

النائب غسان حاصباني لـ"عشرين 30": عددٌ كبير من النواب اليوم يحملون توجها تغييريا واصلاحيا وسياديا وعليهم أن يتكاتفوا معاً وإلا نصبح بتكتل أقليات ومن الطبيعي ان نرى التعدّدية في المجلس Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,حاصباني,غسان,النائب,
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النائب غسان حاصباني لـ&quot;عشرين 30&quot;: عددٌ كبير من النواب اليوم يحملون توجها تغييريا واصلاحيا وسياديا وعليهم أن يتكاتفوا معاً وإلا نصبح بتكتل أقليات ومن الطبيعي ان نرى التعدّدية في المجلس
Lebanon News
 
 
 
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