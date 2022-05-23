النائب غسان حاصباني لـ"عشرين 30": عددٌ كبير من النواب اليوم يحملون توجها تغييريا واصلاحيا وسياديا وعليهم أن يتكاتفوا معاً وإلا نصبح بتكتل أقليات ومن الطبيعي ان نرى التعدّدية في المجلس