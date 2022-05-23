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23 أيار 2022 - 14:51
23/05/2022 14:51:25
النائب غسان حاصباني لـ"عشرين 30": لا يمكن البدء باصلاحات أساسية من دون التعامل مع السلاح غير الشرعي وهو العائق الأساسي أمام أي عملية نهوض
النائب غسان حاصباني لـ"عشرين 30": لا يمكن البدء باصلاحات أساسية من دون التعامل مع السلاح غير الشرعي وهو العائق الأساسي أمام أي عملية نهوض
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LBCI News Lebanon
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