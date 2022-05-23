حاصباني لـ"عشرين 30": لا نقاطع الجلسات بل نحضرها ونلتزم بدور النائب بالتصويت بالورقة البيضاء اذا لدينا اعتراض على الأسماء وقرارنا محسوم بعدم التصويت للرئيس بري لعدم استيفائه المعايير التي وضعناها