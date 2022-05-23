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23 أيار 2022 - 15:15
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حاصباني لـ"عشرين 30": لا نقاطع الجلسات بل نحضرها ونلتزم بدور النائب بالتصويت بالورقة البيضاء اذا لدينا اعتراض على الأسماء وقرارنا محسوم بعدم التصويت للرئيس بري لعدم استيفائه المعايير التي وضعناها

حاصباني لـ"عشرين 30": لا نقاطع الجلسات بل نحضرها ونلتزم بدور النائب بالتصويت بالورقة البيضاء اذا لدينا اعتراض على الأسماء وقرارنا محسوم بعدم التصويت للرئيس بري لعدم استيفائه المعايير التي وضعناها Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,حاصباني,
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حاصباني لـ&quot;عشرين 30&quot;: لا نقاطع الجلسات بل نحضرها ونلتزم بدور النائب بالتصويت بالورقة البيضاء اذا لدينا اعتراض على الأسماء وقرارنا محسوم بعدم التصويت للرئيس بري لعدم استيفائه المعايير التي وضعناها
Lebanon News
 
 
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