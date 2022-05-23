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23 أيار 2022 - 15:24
23/05/2022 15:24:00
منيمنة لـ"عشرين 30": نسعى لتفعيل دور المعارضة من دون الدخول في هذه الحكومة خصوصاً أننا لسنا جزءا من أي أكثرية نيابية ولكننا سنشارك في التسميات بناء على معايير وبرامج معينة
منيمنة لـ"عشرين 30": نسعى لتفعيل دور المعارضة من دون الدخول في هذه الحكومة خصوصاً أننا لسنا جزءا من أي أكثرية نيابية ولكننا سنشارك في التسميات بناء على معايير وبرامج معينة
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