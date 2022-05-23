آخر الأخبار
23 أيار 2022 - 15:24
Back

منيمنة لـ"عشرين 30": نسعى لتفعيل دور المعارضة من دون الدخول في هذه الحكومة خصوصاً أننا لسنا جزءا من أي أكثرية نيابية ولكننا سنشارك في التسميات بناء على معايير وبرامج معينة

منيمنة لـ"عشرين 30": نسعى لتفعيل دور المعارضة من دون الدخول في هذه الحكومة خصوصاً أننا لسنا جزءا من أي أكثرية نيابية ولكننا سنشارك في التسميات بناء على معايير وبرامج معينة Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,منيمنة,
episodes
منيمنة لـ&quot;عشرين 30&quot;: نسعى لتفعيل دور المعارضة من دون الدخول في هذه الحكومة خصوصاً أننا لسنا جزءا من أي أكثرية نيابية ولكننا سنشارك في التسميات بناء على معايير وبرامج معينة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً