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23 أيار 2022 - 15:51
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منيمنة لـ"عشرين 30": على القوى السياسية أن تقوم بمراجعة لنهجها السياسي وتعترف بأدائها في المرحلة السابقة فاللبنانيون اعتادوا على كتل تتكتل حول عناوين سياسية في الظاهر فيما هي تتحاصص داخل حكومات "الوفاق الوطني"

منيمنة لـ"عشرين 30": على القوى السياسية أن تقوم بمراجعة لنهجها السياسي وتعترف بأدائها في المرحلة السابقة فاللبنانيون اعتادوا على كتل تتكتل حول عناوين سياسية في الظاهر فيما هي تتحاصص داخل حكومات "الوفاق الوطني" Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,منيمنة,
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منيمنة لـ&quot;عشرين 30&quot;: على القوى السياسية أن تقوم بمراجعة لنهجها السياسي وتعترف بأدائها في المرحلة السابقة فاللبنانيون اعتادوا على كتل تتكتل حول عناوين سياسية في الظاهر فيما هي تتحاصص داخل حكومات &quot;الوفاق الوطني&quot;
Lebanon News
 
 
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