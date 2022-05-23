منيمنة لـ"عشرين 30": على القوى السياسية أن تقوم بمراجعة لنهجها السياسي وتعترف بأدائها في المرحلة السابقة فاللبنانيون اعتادوا على كتل تتكتل حول عناوين سياسية في الظاهر فيما هي تتحاصص داخل حكومات "الوفاق الوطني"