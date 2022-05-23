حاصباني لـ"عشرين 30": لا يمكن التركيز على الأزمة الاقتصادية وغض النظر عن السلاح بظل العقوبات الاقتصادية وواقع تأثيرات السلاح على الاستقرار والاستثمارات الخارجية في كافة القطاعات