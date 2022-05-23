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23 أيار 2022 - 16:14
23/05/2022 16:14:21
حاصباني لـ"عشرين 30": لا يمكن التركيز على الأزمة الاقتصادية وغض النظر عن السلاح بظل العقوبات الاقتصادية وواقع تأثيرات السلاح على الاستقرار والاستثمارات الخارجية في كافة القطاعات
حاصباني لـ"عشرين 30": لا يمكن التركيز على الأزمة الاقتصادية وغض النظر عن السلاح بظل العقوبات الاقتصادية وواقع تأثيرات السلاح على الاستقرار والاستثمارات الخارجية في كافة القطاعات
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LBCI News Lebanon
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