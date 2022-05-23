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23 أيار 2022 - 16:14
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حاصباني لـ"عشرين 30": لا يمكن التركيز على الأزمة الاقتصادية وغض النظر عن السلاح بظل العقوبات الاقتصادية وواقع تأثيرات السلاح على الاستقرار والاستثمارات الخارجية في كافة القطاعات

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حاصباني لـ&quot;عشرين 30&quot;: لا يمكن التركيز على الأزمة الاقتصادية وغض النظر عن السلاح بظل العقوبات الاقتصادية وواقع تأثيرات السلاح على الاستقرار والاستثمارات الخارجية في كافة القطاعات
Lebanon News
 
 
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