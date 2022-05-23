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23 أيار 2022 - 16:15
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منيمنة لـ"عشرين 30": العودة إلى مبدأ التعطيل لاستحصال مكاسب سياسية هو جريمة بحق اللبنانيين فلا ذريعة لتعطيل المؤسسات ضمن الظرف الاقتصادي الاجتماعي الذي نعيشه اليوم

منيمنة لـ"عشرين 30": العودة إلى مبدأ التعطيل لاستحصال مكاسب سياسية هو جريمة بحق اللبنانيين فلا ذريعة لتعطيل المؤسسات ضمن الظرف الاقتصادي الاجتماعي الذي نعيشه اليوم Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,منيمنة,
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منيمنة لـ&quot;عشرين 30&quot;: العودة إلى مبدأ التعطيل لاستحصال مكاسب سياسية هو جريمة بحق اللبنانيين فلا ذريعة لتعطيل المؤسسات ضمن الظرف الاقتصادي الاجتماعي الذي نعيشه اليوم
Lebanon News
 
 
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