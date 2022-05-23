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23 أيار 2022 - 16:15
23/05/2022 16:15:02
منيمنة لـ"عشرين 30": العودة إلى مبدأ التعطيل لاستحصال مكاسب سياسية هو جريمة بحق اللبنانيين فلا ذريعة لتعطيل المؤسسات ضمن الظرف الاقتصادي الاجتماعي الذي نعيشه اليوم
منيمنة لـ"عشرين 30": العودة إلى مبدأ التعطيل لاستحصال مكاسب سياسية هو جريمة بحق اللبنانيين فلا ذريعة لتعطيل المؤسسات ضمن الظرف الاقتصادي الاجتماعي الذي نعيشه اليوم
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